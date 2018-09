Mohammed VI a envoyé un message à Michelle Bachelet

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Michelle Bachelet à l’occasion de son installation au poste de Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux à Bachelet pour le succès dans ses nouvelles fonctions.

Le roi souligne que la confiance placée en Michelle Bachelet pour occuper cet important poste au sein des Nations unies traduit la considération et la reconnaissance de la communauté internationale, représentée par le Secrétaire général et l’Assemblée générale des Nations unies, pour ses grandes qualités humaines, son expertise et son expérience politique ainsi que pour son bilan remarquable dans le domaine de la défense des droits de l’Homme, se disant convaincu qu’elle ne ménagera aucun effort pour faciliter le dialogue et l’entente entre les membres de cet organe des Nations unies, afin d’atteindre les nobles objectifs recherchés.

Le Souverain saisit cette occasion pour saluer les relations de coopération entre le Royaume du Maroc et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme réitérant le soutien continu du Royaume à cette organisation et à ses efforts pour la défense des droits de l’Homme et la promotion de la culture de ces droits dans le monde entier.