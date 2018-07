Mohammed VI a envoyé un message à l’empereur du Japon

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à l’Empereur du Japon Akihito et à l’Impératrice Michiko, suite aux inondations qui ont ravagé l’ouest du pays.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion la nouvelle des graves inondations ayant frappé l’ouest du Japon faisant plusieurs victimes et d’importants dégâts matériels.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité et de compassion à l’Empereur Akihito et à l’Impératrice Michiko, et à travers eux, aux familles des victimes et au peuple japonais, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

S.L. (avec MAP)