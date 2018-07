Mohammed VI a envoyé un message à Emmanuel Macron

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à Emmanuel Macron, et davantage de progrès et de prospérité au peuple français ami.

A cette occasion, Mohammed VI souligne que “le Maroc et la France sont liés non seulement par un partenariat stratégique d’exception, à la fois riche, dense et dynamique, mais aussi par une amitié solide qu’ont forgée une histoire et des valeurs que nos deux peuples ont en partage”.

“Novateur et tourné vers l’avenir, ce partenariat privilégié consacre également notre engagement commun sur la scène internationale en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde, pour la liberté, la stabilité et la prospérité dans l’espace méditerranéen, et au profit d’un développement global et durable en Afrique”, ajoute le roi dans ce message.

“La dernière réunion de haut niveau de novembre 2017, qui s’est signalée par d’ambitieuses recommandations de coopération, plus dense et plus diversifiée encore, ainsi que les réunions régulières et permanentes de concertation, traduisent la dynamique particulière et constamment renouvelée qui caractérise les relations maroco-françaises”, note Mohammed VI dans sa lettre.

A cet égard, le Souverain réitère sa ferme et constante détermination à poursuivre l’action commune avec le président français pour mettre en valeur cet énorme potentiel de coopération entre les deux pays, pour approfondir leur dialogue stratégique et pour conforter la concordance de leurs positions sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun.