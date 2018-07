Mohammed VI a envoyé un message au nouveau président mexicain

A cette occasion, le roi fait part de sa détermination à œuvrer de concert avec le président mexicain afin d’insuffler une dynamique nouvelle aux relations de coopération entre le Maroc et le Mexique, et ce au service des intérêts suprêmes des deux peuples amis et pour contribuer à la consolidation des relations Sud-Sud.

Dans ce message, le Souverain exprime au président élu ses sincères félicitations et vœux de succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple mexicain ami à davantage de progrès et de prospérité.