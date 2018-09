Mohammed VI a envoyé des messages aux chefs d’Etat des pays musulmans

À l’occasion de l’avènement de l’année 1440 de l’Hégire, le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux Chefs d’État des pays islamiques, leur exprimant ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, et souhaitant à leurs peuples frères toujours plus de progrès et de prospérité.

Le message royal souligne notamment que “cette célébration, qui retrace l’épisode mémorable de l’émigration du Prophète de la Mecque à Médine, est pour les Musulmans, l’occasion d’une méditation sur ses nobles enseignements et ses profondes significations. Elle nous exhorte aussi à poursuivre l’action que nous menons pour réaliser l’essor et le développement auxquels aspirent nos peuples, dans un climat empreint de sécurité, de quiétude et de stabilité”.

Le Souverain, Amir Al Mouminine, a conclu ses messages aux Chefs d’État des pays islamiques en priant le Très-Haut de “renouveler pareille occasion en nous comblant de Ses infinies bonnes grâces et de nous prêter aide et assistance pour raffermir les liens de fraternité, de coopération et de solidarité qui unissent les peuples musulmans”.

S.L. (avec MAP)