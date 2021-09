Mohamed Ibrahimi (PAM) réélu président du Conseil communal de Berkane

Mohamed Ibrahimi, du Parti authenticité et modernité (PAM), a été réélu, vendredi, président du Conseil communal de Berkane.

Seul candidat à la présidence, Ibrahimi a obtenu 27 voix sur un total de 35 membres du Conseil communal, alors que deux membres se sont abstenus de voter lors de la session plénière du conseil tenue en présence des représentants des autorités locales.

Cette séance a également connu l’élection des sept vice-présidents du conseil communal et du secrétaire du conseil et son adjoint.

Dans une déclaration à la MAP, Ibrahimi a remercié les membres du conseil pour la confiance qu’ils ont placé en lui afin de gérer cette commune urbaine durant ce nouveau mandat, affirmant sa détermination à poursuivre la réalisation des chantiers lancés ces dernières années et à œuvrer de concert avec les membres du conseil au service de la ville et de l’intérêt général.

Le PAM, le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal (PI) étaient arrivés en tête des élections communales du 8 septembre à Berkane, en obtenant 8 sièges chacun.

Le Front des forces démocratiques (FFD) a remporté 3 sièges à l’issue de ces élections, suivi du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et du Parti justice et développement (PJD) avec deux sièges chacun.

L’Alliance de la fédération de gauche (AFG), l’Union socialiste des forces populaires (USFP), le Mouvement populaire (MP) et le Parti socialiste unifié (PSU) ont décroché un siège chacun.

Le taux de participation aux élections législatives, régionales et communales du 8 septembre a atteint 51,63 pc au niveau de la province de Berkane, qui comptait 160.630 électeurs inscrits sur les listes électorales.

