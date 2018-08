Mohamed Hassad: retour sous les projecteurs

L’amendement de l’article 50 a prouvé aux MPistes, a-t-elle ajouté, que l’identité du prochain secrétaire général est déjà connue et que le congrès sera tenu pour la forme. «Les membres du parti ont vivement exprimé leur colère et refusent qu’un secrétaire général leur soit imposé par les dirigeants», a souligné la même source.

Et d’expliquer que les membres de la commission de modification des lois ont été invité, par la plus haute autorité du parti, à voter pour la modification de l’article 50 afin d’ouvrir la voie à une éventuelle candidature de Hassad. Cette loi exige qu’un candidat devrait avoir passer au moins un mandat au sein du bureau politique pour espérer succéder à Laenser. L’ancien ministre de l’Intérieur, lui, ne remplit pourtant pas cette condition.