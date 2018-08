Mohamed Boussaid: pourquoi a-t-il été limogé?

Le quotidien accuse également (et surtout) “le passif de Benkirane”. Un “maquillage” qui a finalement provoqué la ruine de 8000 entreprises et contribué à la croissance du chômage, la baisse du pouvoir d’achat l’aggravation de la TVA…Chose que Boussaid n’a pas été en mesure de sauver.

De son côté, le quotidien L’Economiste assure que ce ne sont pas des “programmes désordonnés ou pas faits, ou pas assez surveillés” qui sont reprochés à Boussaid. “Depuis deux, trois ans, les messages se multipliaient: BAM, Cour des comptes, Haut-Commissariat au Plan, Banque Mondial, OCDE, CGEM…dans l’objectif de rendre la dépense publique plus efficace et ramener la confiance chez les investisseurs….”. Dans son dernier rapport présenté au roi, le président de la Cour des comptes a d’ailleurs pointé du doigt des dysfonctionnements économiques importants.