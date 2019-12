MHE met fin à la polémique avec Bruno Le Maire

Emmanuel Macron sera à Rabat l’année prochaine pour rebooster les relations Maroc-France. Ces dernières avaient été quelque peu perturbées après les dernières déclarations de Bruno Le Maire. Pour rappel, le ministre français de l’Economie avait fortement critiqué la fabrication de best-sellers comme les Peugeot 208 et Renault Clio hors de France.

Devant l’ensemble des professionnels de la filière auto, Bruno Le Maire avait tancé les deux groupes français qui ne produisent plus en France la Peugeot 208 et la Renault Clio. La première est fabriquée dans l’usine de Kenitra au Maroc et en Slovénie. Des propos qui semblent oubliés après les entretiens de ce jeudi…

“Entretiens fructueux avec le Ministre de l’Économie, M.Bruno Le Maire, à Paris, lors de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France”, a écrit Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique.

Et d’ajouter: “Volonté commune de renforcer notre partenariat industriel de qualité en mettant en place une stratégie conjointe permettant de soutenir l’industrialisation des deux pays et de favoriser le transfert de technologies. Une visite de travail au Maroc de M. Le Maire est prévue pour début janvier 2020”.

“Les relations entre le Maroc et la France sont excellentes et empreintes d’amitié, de coopération et de respect mutuel”, a affirmé, jeudi à Paris, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, qui a souligné la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions d’intérêt commun. “Nos relations sont également porteuses de différents projets de partenariat structurants dans des domaines stratégiques, comme l’industrie automobile et aéronautique, les infrastructures et les services”, a affirmé El Otmani, relevant que “le partenariat industriel bilatéral, qui répond à un dessein productif commun, constitue un des domaines clé qui permet, dans une démarche de co-localisation, à de nombreuses sociétés françaises d’accroître leur compétitivité et à nos deux économies de renforcer leur positionnement sur des marchés tiers, notamment en Afrique”.

S.L.