Messages du roi Mohammed VI à deux nouveaux présidents

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Laurentino Cortizo à l’occasion de son élection président de la république du Panama.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Cortizo, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès dans ses hautes fonctions pour mener le peuple panaméen ami vers davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain met également en avant les relations d’amitié et de coopération fructueuse entre le Royaume du Maroc et la République du Panama, en soulignant sa détermination à oeuvrer de concert avec le nouveau président en vue de les consolider davantage et élargir leur étendue, au bénéfice des deux peuples amis.

Le roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations à Stevo Pendarovski à l’occasion de son élection président de la république de Macédoine du nord.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Pendarovski, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès, au service du peuple macédonien, et pour le conduire vers davantage de progrès et de prospérité.

Le roi s’est dit satisfait des liens d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, soulignant sa détermination à oeuvrer de concert avec le nouveau président pour donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération fructueuse et les renforcer pour englober d’autres domaines.

S.L. (avec MAP)