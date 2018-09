Le message du roi Mohammed VI au président Buhari

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président du Nigeria, Muhammadu Buhari, suite aux violentes inondations qui ont frappé plusieurs régions de son pays, faisant plusieurs victimes.

Dans ce message, le Souverain exprime au président nigérian et, à travers lui, aux familles endeuillées et au peuple nigérian frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité et de compassion, implorant le Très-Haut d’entourer les victimes de sa sainte miséricorde, et d’accorder patience et consolation au président Buhari et aux familles des victimes.

S.L. (avec MAP)