Message du roi Mohammed VI au roi Abdallah II

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Abdallah II et à la Reine Rania de Jordanie, à l’occasion de la Fête de l’indépendance de leur pays.

Dans ce message, le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains hachémites et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère.

Le Souverain saisit également cette occasion pour se féliciter du développement du partenariat exceptionnelle qui lie les deux pays et qui tire sa force des liens de fraternité solide et d’amitié sincère unissant les deux Chefs d’Etat et leurs familles royales. Dans ce contexte, le roi réitère sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le roi Abdallah II pour renforcer ce partenariat dans les différents domaines au profit des deux peuples frères.

“La forte volonté exprimée par le roi Mohammed VI et le roi Abdallah II pour renforcer les relations fraternelles entre les deux pays et de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique donnera, sans aucun doute, un nouvelle impulsion aux liens bilatéraux”, avait indiqué Imad Omar, un homme d’affaires jordanien.

Les deux Royaumes regorgent de réelles opportunités dans un certain nombre de domaines qui peuvent être mobilisées au profit des deux pays et des deux peuples frères, d’où l’engagement des dirigeants des deux pays à établir des projets concrets dans des domaines spécifiques tels que l’énergie, l’agriculture et le tourisme, a-t-il souligné.

S.L. (avec MAP)