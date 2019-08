Message du roi Mohammed VI au président ukrainien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président Ukrainien, Volodymyr Zelensky, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations au président Zelensky et ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité au peuple ukrainien ami.

Partant de l’excellence des relations unissant le Royaume du Maroc et la République d’Ukraine basées sur la coopération fructueuse et l’estime mutuel, le Souverain réitère Sa détermination à œuvrer de concert avec Zelensky en vue de les raffermir et les consolider davantage au service des intérêts communs des deux peuples amis.