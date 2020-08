Message du roi Mohammed VI au président indien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président indien, Ram Nath Kovind, à l’occasion de la célébration de la fête d’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, au nom du peuple marocain et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations à Ram Nath Kovind et ses sincères vœux de davantage de progrès au peuple indien ami.

Le Roi saisit cette occasion pour se féliciter du niveau distingué des relations maroco-indiennes, saluant la ferme volonté des deux pays à promouvoir ces relations et à continuer à développer leur coopération fructueuse dans tous les domaines, pour hisser le partenariat entre le Royaume et la République d’Inde à des niveaux plus avancés au service des intérêts des deux peuples amis.

M.S. (avec MAP)