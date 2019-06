Message du roi Mohammed VI au nouveau président kazakh

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Kassym-Jomart Tokaïev à l’occasion de sa prestation de serment en tant que Président de la République du Kazakhstan.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Tokaïev ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès dans ses hautes fonctions pour mener le peuple du Kazakhstan vers davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain salue également la confiance placée en Kassym-Jomart Tokaïev par le peuple du Kazakhstan en reconnaissance pour ses capacités et expertise politique, faisant part de sa détermination à continuer d’oeuvrer de concert avec le Président du Kazakhstan afin de renforcer les relations de coopération distinguées liant le Maroc et le Kazakhstan, en consécration des relations de fraternité et de solidarité unissant les deux peuples.

S.L. (avec MAP)