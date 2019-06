Message du roi Mohammed VI à Sergio Mattarella

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Italie, Sergio Mattarella, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à Mattarella, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux, souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple italien ami.

Le roi se félicite des liens distingués unissant le Royaume du Maroc et la République d’Italie, basés sur l’amitié et la coopération, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président italien afin d’insuffler une forte impulsion à ces liens dans différents domaines, au service des intérêts communs des deux peuples et en contribution à la consolidation des ponts de rapprochement, de solidarité et de complémentarité entre les pays du pourtour méditerranéen.