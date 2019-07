Message du roi Mohammed VI à la nouvelle présidente de la Commission européenne

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ursula Von Der Leyen, à l’occasion de son élection présidente de la Commission européenne.

Dans ce message, le Souverain exprime à la nouvelle présidente de la Commission européenne ses sincères félicitations et ses voeux les meilleurs de plein succès dans ses hautes missions.

Le roi a également salué le choix de Ursula Von Der Leyen pour occuper cet important poste ce qui témoigne de la considération et de l’estime dont jouissent l’expertise et la haute compétence politique de la nouvelle présidente de la Commission européenne auprès des leaders de l’Union européenne et de ses députés, Se disant convaincu que ces qualités lui permettront d’accomplir avec brio ses nobles responsabilités à la tête de cette prestigieuse institution européenne.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer à Ursula Von Der Leyen sa grande satisfaction de la dynamique nouvelle et forte caractérisant les relations privilégiées entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne, notant que ces relations reflètent l’ambition des deux parties d’instaurer un partenariat stratégique exemplaire dans l’espace euro-méditerranéen.

A cet égard, le Souverain réitère l’intérêt constant porté par le Maroc au renforcement de sa coopération étroite et fructueuse à tous les niveaux avec l’Union européenne ainsi que son engagement à saisir toutes les opportunités et les potentialités à même de hisser ces relations séculaires au niveau des ambitions des deux parties et des aspirations communes de leurs peuples respectifs à davantage de rapprochement, d’interaction et de prospérité.

S.L. (avec MAP)