Message du roi Mohammed VI à la gouverneure générale du Canada

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, à l’occasion de son investiture.

Dans ce message, le Souverain exprime à Mary Simon ses vœux les meilleurs de réussite dans ses hautes fonctions.

« L’amitié qui unit le Maroc et le Canada continuera, J’en suis persuadé, à enrichir notre excellente coopération bilatérale et à valoriser notre engagement pour la paix, la sécurité et le vivre-ensemble », souligne le Souverain.

M.S. (avec MAP)