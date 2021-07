Message du président indien au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de l’Inde, Ram Nath Kovind, à l’occasion de la fête du Trône.

Dans ce message, le président indien exprime, au nom du gouvernement et du peuple indiens et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bien-être au Souverain, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.

L’Inde et le Maroc partagent des relations amicales et cordiales qui englobent les liens humains, les valeurs partagées du multiculturalisme, ainsi que la coopération mutuelle dans plusieurs domaines, affirme le président indien, se disant convaincu que ces relations vont continuer de se consolider dans les prochaines années.

M.S. (avec MAP)