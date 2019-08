Message du président équatoguinéen au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, à l’occasion du 20ème anniversaire de son accession au Trône.

Dans ce message, Nguema Mbasogo exprime, au nom du peuple et gouvernement équatoguinéens et en son propre nom, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères au Souverain et au peuple marocain.

A cette occasion, le chef d’Etat équatoguinéen réitère la “ferme détermination” de son pays à renforcer davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre les deux peuples.

S.L. (avec MAP)