Message de Vladimir Poutine au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du président russe, Vladimir Poutine, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le président russe exprime au roi du Marc ses sincères félicitations et ses vœux de bonne santé et de succès, ainsi que de bonheur et de prospérité au peuple marocain.

Les relations russo-marocaines se construisent sur la base des “bonnes traditions d’amitié et de respect mutuels”, se réjouit Poutine, ajoutant : “Je suis sûr que le développement ultérieur de la coopération bilatérale en matière politique, commerciale, économique et humanitaire ainsi que dans d’autres domaines répond pleinement aux intérêts de nos peuples et va dans le sens de la consolidation de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée, au proche Orient et en Afrique”.

Les relations Maroc-Russie se portent bien.

Le Partenariat Stratégique Approfondi conclu entre le Maroc et la Russie a instauré de nouvelles bases solides et élargies pour améliorer les relations “très fortes” entre les deux pays, et reflète une volonté réelle et sincère de développer le partenariat bilatéral qui porte sur de multiples secteurs, avait affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita en début d’année.

Bourita a souligné que l’audience réservée à son homologue russe, Serguei Lavrov, témoigne de l’attention particulière portée par le roi Mohammed VI aux relations bilatérales entre Rabat et Moscou, et la ferme volonté du Souverain et du Président russe de développer le Partenariat stratégique entre les deux pays.

Bourita avait fait savoir que ses entretiens avec le responsable russe ont été l’occasion d’évaluer les résultats de la coopération bilatérale à la lumière des objectifs fixés par les dirigeants des deux pays en matière de partenariat bilatéral, et ce à travers une réunion élargie pour l’évaluation des progrès accomplis pour la mise en œuvre des engagements du Partenariat stratégique, ajoutant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 13% l’an dernier.

S.L. (avec MAP)