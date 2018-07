Le message de Trump à Mohammed VI pour la Fête du Trône

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président américain Donald Trump, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, Trump a salué le “leadership” du roi dans les “efforts internationaux visant à encourager la tolérance religieuse et combattre l’extrémisme”, se félicitant de l’amitié entre le Maroc et les États-Unis “fondée sur un intérêt mutuel à promouvoir la paix, la stabilité et les opportunités économiques”.

Le président américain a également saisi cette occasion pour se réjouir à la perspective de continuer à œuvrer de concert avec le roi afin de renforcer les liens entre les deux nations et les deux peuples et de poursuivre la collaboration bilatérale pour un Continent africain “plus sûr et plus prospère”.