Message de Felipe VI au roi Mohammed VI après le drame de Bouknadel

Le roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du roi Felipe VI d’Espagne, suite au déraillement d’un train à Bouknadel.

Dans ce message, le roi d’Espagne exprime au Souverain, en son nom et au nom du gouvernement et du peuple espagnols, son plus profond sentiment de peine en ces moments difficiles.

“Avec la Reine, je voudrais vous exprimer tout notre soutien et solidarité avec les familles des victimes et le souhait d’un prompt rétablissement des blessés”, souligne le Roi Felipe VI d’Espagne dans ce message.

Le Roi Felipe VI d’Espagne saisit cette occasion pour renouveler au roi Mohammed VI le témoignage de sa plus haute considération et estime personnelle, tout en exprimant ses meilleurs vœux de bien-être, de paix et de prospérité au Souverain, à la Famille Royale et au peuple marocain ami.

Rappelons que le déraillement du train navette rapide assurant la liaison entre Rabat et Kénitra, survenu mardi 16 octobre vers 10h30 au niveau de Bouknadel, a fait 7 morts parmi les passagers et près de 125 blessés, dont 7 dans un état grave, y compris le conducteur du train.

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances de ce tragique accident.