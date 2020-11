Message de condoléances du roi Mohammed VI au président du Niger

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République du Niger Issoufou Mahamadou, suite au décès de l’ancien président nigérien Mamadou Tandja.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec émotion la disparition de l’ancien Président de la République du Niger Mamadou Tandja, implorant Dieu de l’avoir en Sa Sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi adresse au Président Issoufou Mahamadou, et à travers lui, à la famille du défunt et à l’ensemble du peuple du Niger, Ses sincères condoléances et l’expression de Sa profonde compassion.

« Je conserve du Président Tandja le souvenir d’un homme d’État patriote, engagé pour l’unité de l’Afrique. Ensemble, Nous avons contribué au renforcement des liens séculaires de fraternité et de solidarité maroco-nigériennes », souligne le Souverain dans ce message.

M.S. (avec MAP)