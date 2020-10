Message de condoléances du roi Mohammed VI au nouvel émir du Koweït

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à l’Émir de l’État du Koweït Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, suite au décès de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction et profonde émotion la nouvelle du décès de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime, en son nom personnel et en celui du peuple marocain à l’Émir du Koweït et à travers lui à son illustre famille et au peuple koweïtien frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Le Souverain affirme qu’avec la disparition de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, la Oumma arabe perd l’un de ses dirigeants sages et chevronnés, se remémorant, en cette dure épreuve, les réalisations pionnières du grand regretté et les importants acquis économiques et politiques de l’État du Koweït frère qui lui ont permis d’occuper une position remarquable et une présence agissante dans son environnement régional et international, ainsi que de contribuer avec dynamisme, neutralité et ouverture au soutien des causes arabes justes et à la consolidation des liens d’entente et de solidarité entre les pays arabes et islamiques.

Le Royaume du Maroc se remémore aussi avec estime l’attachement du défunt aux liens de fraternité solides et de solidarité agissante, souligne le Souverain, notant que feu Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah n’a cessé de fournir toutes les formes de soutien à son deuxième pays le Maroc et à consacrer des relations exemplaires entre les deux pays, que « Nous n’avons eu de cesse à Notre tour à veiller à les promouvoir pour davantage de développement ».

Le Roi implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour les bonnes œuvres au service de son pays et de la Oumma et de l’accueillir dans Son vaste paradis.

Le Souverain prie également Dieu de préserver SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et son illustre famille de tout malheur et de leur accorder santé, quiétude et longue vie.

M.S. (avec MAP)