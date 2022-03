Mehdi Reddad nommé représentant d’Horizons, le parti d’Edouard Philippe, au Maroc

Le parti nouvellement crée par l’ancien premier ministre Édouard Philippe, Horizons se structure à l’étranger. Après les nominations des premiers référents en Afrique, au Sénégal et en Côté d’Ivoire notamment, c’est autour du Maroc, plus grande circonscription consulaire pour les Français de l’Étranger de connaitre son

représentant : il s’agit de Mehdi Reddad.

Le référent animera, au niveau local, la vie du parti et se veut une structure de large rassemblement de citoyens Français de l’étranger qui souhaitent participer aux réflexions et aux débats qui construiront la France de demain.

“Soucieux avant tout de l’intérêt général, nous croyons au dépassement des clivages artificiels et au rassemblement de toutes les bonnes volontés au service du pays, dans le respect des différences et des sensibilités. Nous travaillerons avec toutes celles et ceux qui consacrent leurs forces et leurs idées à imaginer un nouvel horizon pour la France.” – Edouard Philippe.

« Je suis très heureux de cette nomination. C’est l’aboutissement d’un long cheminement sur mon engagement politique. Je me retrouve pleinement dans le socle idéologique républicain d’Horizons, c’est désormais ma nouvelle famille politique et j’invite mes compatriotes Français installés au Maroc et ceux qui souhaitent se mobiliser et s’engager dans un collectif pour contrer l’extrémisme qui guette la France, à me rejoindre dans cet élan. » commente le nouveau référent Mehdi Reddad.

« Voir loin pour faire bien ! », telle est la devise du parti crée en octobre 2021 par Edouard Philippe. Pensé comme la nouvelle offre politique de la droite et du centre, le parti rassemble autour de lui plusieurs grandes figures de la politique française. Le parti vise dans un premier temps la réélection du Président Emmanuel Macron ainsi qu’une forte participation aux prochaines élections législatives pour former une majorité présidentielle confortable.