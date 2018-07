Médias: le Maroc et la Chine renforcent leur partenariat

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, s’est entretenu, au siège de son ministère à Rabat, avec le vice-président de l’Association des journalistes chinois, Hu Xiaohan, en vue d’examiner les moyens de renforcer les liens stratégiques entre le Maroc et la Chine dans le domaine des médias et de la communication.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed El Aaraj a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Maroc et la Chine qui sont “distinguées et stratégiques”, soulignant l’importance de l’échange des points de vue dans le domaine des médias qui occupe une place importante au niveau international.

A l’issue de ses entretiens avec Hu Xiaohan, El Aaraj a fait savoir que son ministère entend organiser des échanges de visites au profit des délégations composées des journalistes marocains et chinois.

Dans ce cadre, le ministère œuvre, aux côtés d’instances professionnelles du secteur, afin d’envoyer plusieurs journalistes marocains à la République populaire de Chine dans les mois à venir, a-t-il ajouté.

Cette visite a également été l’occasion d’informer la délégation chinoise sur plusieurs acquis constitutionnels et juridiques réalisés dans le domaine de la publication et des médias, a-t-il relevé. Dans ce sens, le ministère entend mettre en place un comité conjoint maroco-chinois, afin d’approfondir les liens bilatéraux dans le domaine des médias et du journalisme, a-t-il fait savoir, soulignant l’importance de renforcer la coopération dans les secteurs médiatique et culturel, compte tenu de leur influence sur l’opinion publique. Le ministère prévoit d’organiser un forum international entre la Chine et les pays arabes dans le domaine médiatique, a-t-il annoncé, notant que le ministère parie sur la réussite de ce forum qui devrait avoir des effets positifs.

De son côté, Hu Xiaohan, qui conduit une délégation médiatique chinoise en déplacement au Maroc, a indiqué que cette visite a pour but de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine journalistique, soulignant que les responsables chinois et les professionnels du domaine s’intéressent au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. L’Association des journalistes chinois a effectué depuis l’an dernier deux visites au Maroc, reflétant ainsi “l’intérêt porté au renforcement des relations avec nos homologues marocains”, a-t-il souligné.

L’Association organise l’année prochaine un forum sur “La Ceinture et la Route” et a invité le Maroc à y participer, a-t-il précisé, se disant confiant en l’avenir de la coopération entre les deux pays dans le domaine des médias.

Pour sa part, la cheffe de division de la Coopération internationale au département de la Communication, Chanaz El Akrichi, a affirmé que le Maroc tiendra dans les prochains mois le 4ème Forum de la coopération sino-arabe des médias à l’initiative de la Ligue arabe, sous le thème “la responsabilité des médias dans le renforcement du développement sino-arabe”. Les entretiens se sont déroulés en présence d’une délégation composée des professionnels des médias chinois, en présence de l’ambassadeur de la Chine au Maroc Monsieur Li Li et Monsieur Abdelilah Tahani , directeur de la communication et des relations publiques au ministère département de la communication.