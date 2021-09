Marrakech-Safi: Le PAM, le RNI et le PI raflent la majorité des sièges

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Rassemblement National des Indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal (PI) ont raflé la majorité des sièges du Conseil de la région de Marrakech-Safi, lors du triple scrutin du 8 septembre.

Les trois formations politiques ont remporté 50 des 75 sièges à pourvoir au Conseil régional de Marrakech-Safi, font ressortir les données des autorités locales, précisant que le PAM est arrivé en tête de ce scrutin avec 19 sièges, suivi du RNI (17) et du PI (14).

L’Union Constitutionnelle (UC) a occupé la 4è place avec 7 sièges, suivi du Mouvement Populaire (MP, 6 sièges), de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) avec 5 sièges chacun.

De leur côté, le Mouvement Démocratique et Social (MDS) et le Parti de la Justice et du Développement (PJD) se sont adjugés un seul siège chacun.

A noter que l’opération électorale au niveau de l’ensemble du territoire de la Région de Marrakech-Safi s’est déroulée dans des conditions normales, et ce grâce à la mobilisation des moyens logistiques nécessaires par les autorités, tout en veillant au respect des mesures préventives visant à enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19.