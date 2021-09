Marrakech: le manager général de l’équipe d’Algérie répond aux rumeurs

Le directeur technique de l’équipe algérienne de football, appelé aussi « manager général », a révélé les conditions de préparation des Fennecs, à Marrakech, et l’ambiance sereine de la délégation les accompagnant. Ceci, en marge de la rencontre qui opposera l’Algérie au Burkina Faso, le 7 septembre courant au Grand Stade de la ville ocre, dans le cadre des phases qualificatives de la Coupe du monde 2022.

A cette occasion, Amine Labdi a balayé d’un revers de main les rumeurs fallacieuses, colportées par des médias algériens, faisant état de prétendues intimidations et de pressions marocaines. Tout au contraire, le manger général des Fennecs a annoncé à la presse de son pays que tout se passe au mieux et dans les conditions les meilleures pour la délégation algérienne et que nulle intimidation n’a été constatée, comme on l’a faussement et insidieusement insinué.

Amine Labdi a également tenu à préciser: « La Fédération royale marocaine de football a mis à notre disposition toutes les facilités, même si nous nous sommes confrontés, au début, à des problématiques se rapportant aux pass vaccinaux ». Et de poursuivre que « les Marocains nous ont réservé un accueil chaleureux à Marrakech. Nous avons pu réserver notre lieu de résidence et avons pris toutes les dispositions nécessaires à notre séjour ».

