Maros-USA: les détails de la visite de Bourita à Washington

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a souligné, ce mardi à Washington, la “fécondité” du partenariat Maroc-Etats-Unis, comme en témoigne la “densité” des échanges bilatéraux, à la fois en termes de visites diplomatiques, mais également sectorielles dans les domaines de la sécurité.

Le ministre, qui a effectué une visite de travail à Washington les 17 et 18 septembre, a fait observer, dans un entretien à l’agence MAP, que cette dernière intervient à la veille d’échéances importantes, notamment l’Assemblée générale de l’ONU, qui débute cette semaine, et l’examen de la question du Sahara au Conseil de sécurité, au mois d’octobre prochain.

Cette visite, a poursuivi le ministre, “intervient également dans un contexte marqué par plusieurs changements dans la politique américaine et l’apparition de perceptions nouvelles par rapport à l’Afrique et au monde arabe”.

Le ministre a eu lundi des entretiens, au Département d’Etat, avec le Secrétaire d’Etat, Michael Pompeo, le Conseiller du Président Trump à la Sécurité Nationale, John Bolton, ainsi qu’avec David Hale, Sous-secrétaire d’Etat en charge des affaires politiques et Brian Hook, Conseil politique principal auprès du Secrétaire et d’Etat et Représentant spécial pour l’Iran. Mardi, il a rencontré les éminents sénateurs que sont Ted Cruz, Lindsey Graham et Todd Young.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Lalla Joumala Alaoui.

“Au cours de ces discussions, nos interlocuteurs ont été unanimes à souligner la particularité du partenariat stratégique bilatéral, sa fécondité et son renouvellement continu, dont la pertinence est à chaque fois confirmée au regard de l’actualité et des défis qui se posent”, s’est félicité Bourita.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que des décisions importantes ont été prises lors de cette visite, en premier lieu “la relance du dialogue politique et stratégique lancé en 2012”. Il a expliqué que les deux parties “se sont mises d’accord pour que le format de ce dialogue soit plus flexible, son contenu orienté vers l’action et ses initiatives focalisées sur des thématiques particulières”.

Bourita a, d’autre part, indiqué que les entretiens qu’il a eus avec ses interlocuteurs US “ont aussi porté sur l’Iran et son action et sa connivence malveillante avec le polisario qui intéresse énormément les responsables américains, comme l’avait indiqué d’ailleurs le communiqué rendu public, lundi par le Département d’Etat qui a mis en avant ” les efforts communs (du Maroc et des Etats Unis) visant à mettre fin au soutien de l’Iran au terrorisme et de contrer son influence néfaste dans la région”.

“Il s’agit là, a souligné le ministre, d’une reconnaissance de ce que le Maroc a exposé, au cours des derniers mois, sur la connivence du mouvement séparatiste du Polisario et l’Iran, à travers le Hezbollah”.

Les entretiens ont également été l’occasion de mettre en exergue “une forte appréciation” du rôle que joue le Maroc dans le domaine sécuritaire, a dit Bourita, notant que “les Etats Unis considèrent fondamentale la valeur ajoutée marocaine en matière de coopération sécuritaire, qui constitue un atout important pour les relations bilatérales et pour la communauté internationale dans son ensemble”.

Sur la question nationale, le ministre a affirmé avoir présenté à ses interlocuteurs américains “la perspective marocaine sur l’état actuel du dossier, les conditions pour rendre le processus onusien utile, en vue d’aboutir à un résultat qui tient compte des expériences antérieures et ce, dans le but d’éviter les échecs et les redondances”.

“Pour cela, une réflexion, et une préparation sont nécessaires pour que chacun assume ses responsabilités et pour que les réunions ne soient pas une fin en soi”, a conclu le chef de la diplomatie marocaine.

S.L. (avec MAP)