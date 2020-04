Marocains bloqués à l’étranger: Balafrej interpelle Bourita

Omar Balabrej a adressé une question écrite au ministre des Affaires étrangères,de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger (MRE), ce lundi 13 avril,sous l’Hémicycle.

Le député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) y a demandé à Nasser Bourita ce qu’il adviendra des Marocains, MRE ou touristes,restés bloqués à l’étranger,loin des leurs au Maroc.

Dans cette question de Balafrej,dont Le Site Info détient copie,le député demande au ministre quelles sont les mesures que compte prendre le gouvernement afin que les ressortissants marocains, confinés dans différents pays étrangers, puissent prendre leur mal en patience et être,peu ou prou, rassurer sur leur sort.

“Nous comprenons parfaitement que le rapatriement immédiat de tous les citoyens bloqués à l’étranger s’avère très difficile,vu la situation épidémiologique actuelle”, a concédé Balafrej.Et de féliciter,toutefois,le ministère de tutelle pour ses efforts de veillerà garantir l’intérêt desdits citoyens et ce,via les différents consulats marocains.

Cependant,le député FGD a déploré l’insuffisance de communication avec ces Marocains bloqués à l’étranger afin de leur fournir davantage d’informations et de leur expliciter les solutions envisagées pour eux.Ceci, dans le but de contribuer à les rassurer davantage que leur pays ne les oublie pas et de leur apporter un soutien moral et psychologique.

Omar Balafrej n’a pas manqué non plus d’évoquer le cas de Marocains bloqués dans des PMA (pays les moins avancés) et pour qui des solutions d’exception doivent être trouvées d’urgence,selon lui.

