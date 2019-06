Maroc: un remaniement ministériel annoncé par la presse étrangère

Cela fait une éternité que l’on parle de remaniement ministériel “imminent” au sein de l’Exécutif. Et, à chaque fois, le chef de gouvernement apporte un démenti et assure mordicus que le remaniement n’existe que dans les médias nationaux.

Eh bien, cette fois-ci, c’est un autre média étranger qui évoque cet imminent remaniement ministériel. Il s’agit, en l’occurrence; de l’agence de presse turque, Anadolu Agency.

Celle-ci relaie les déclarations d’un ténor au sein de l’Exécutif marocain actuel, annonçant “qu’un remaniement ministériel va concerner de nombreux portefeuilles ministériels du gouvernement El Othmani”.

La même source précise, selon toujours Anadolu Agency, que les noms les plus influents de l’Exécutif seront épargnés par le remaniement et que l’on saura davantage, d’une manière officielle, sur les probables partants et leurs successeurs.

Par ailleurs, le politologue Bilal Talidi a déclaré à l’agence turque que si remaniement il y aura, il sera annoncé en juillet prochain ou, au plus tard, au mois d’août de l’année en cours.

Larbi Alaoui