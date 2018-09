Maroc-Serbie: ce qu’a dit le président serbe après avoir reçu Bourita

La visite de Bourita à Belgrade est la première étape d’une tournée dans la région des Balkans avec pour objectif de s’ouvrir sur de nouveaux espaces et de diversifier les partenaires du Royaume au sein du continent européen. Après Belgrade, le chef de la diplomatie marocaine est attendu à Bucarest (Roumanie) et à Sofia en Bulgarie.

Auparavant, Bourita s’est entretenu avec le vice Premier ministre, et ministre des Affaires étrangères, Ivica Dacic, avec qui il a signé un mémorandum d’entente dans le domaine de la jeunesse et des sports.

La délégation marocaine ayant accompagné le ministre lors de cette audience comprend notamment l’ambassadeur du Maroc à Belgrade, Mohamed Amine Belhaj, et le directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Redouane Adghoughi.