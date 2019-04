Maroc: Said Amzazi poursuivi en justice

La ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme a décidé de poursuivre en justice Said Amzazi, ministre de l’Education nationale. Cette plainte est justifiée, selon la Ligue, par la répression des enseignants contractuels par les forces de l’ordre, à Rabat, il y a de cela quelques semaines.

De même qu’il est demandé au gouvernement El Othmani de cesser sa politique des deux poids, deux mesures concernant les enseignants contractuels et leurs autres collègues. Insistant sur le fait que les enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) doivent être intégrés dans la fonction publique, “en vue de garantir un enseignement public et gratuit aux élèves”.

La Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme demande également au gouvernement El Othmani d’assumer ses responsabilités quant à la situation délétère à laquelle est arrivé l’enseignement, du fait de décisions unilatérales au cours de cette année, sans avoir pris compte de l’avis du Dialogue social.

A signaler, enfin, que la Ligue a aussi déposé plainte contre l’Exécutif, conduit par le Parti de la Lampe, auprès d’une Commission mixte composée de douze experts indépendants.

L.A et K.Z.