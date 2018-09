Maroc-Russie: les relations vont encore se renforcer

Le ministre des Affaires Étrangères Nasser Bourita, et le ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, ont marqué, dans des messages de félicitations à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques maroco-russes, “l’exemplarité de ces relations qui se distinguent par l’amitié profonde, le respect mutuel et le partenariat multidimensionnel et exemplaire”.

Bourita, a échangé avec son homologue Lavrov, des messages de félicitations à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, indique un communiqué du ministère, parvenu samedi à la MAP, faisant savoir que les deux ministres “ont marqué l’exemplarité des relations maroco-russes, qui se distinguent par l’amitié profonde et le respect mutuel entre les deux pays ainsi que par le partenariat multidimensionnel et exemplaire qui les lies”.

A cette occasion, Bourita et Lavrov ont salué, l’excellence du dialogue politique qui se caractérise par une convergence et une similarité des approches sur les questions régionales et internationales, notamment pour le renforcement de la sécurité, la paix et le développement de l’Afrique, fait savoir le communiqué.

Ils ont également marqué avec satisfaction la dynamique positive que connait la coopération économique et commerciale entre les deux pays, ajoute la même source.

Les deux ministres ont, à cette occasion, réitéré leur engagement pour “poursuivre conjointement les efforts de consolidation et de renforcement des relations maroco-russes dans le cadre du Partenariat Stratégique approfondi scellé, en mars 2016, sous la présidence de Sa Majesté Le Roi, Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste et de Son Excellence le Président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Poutine”, conclut le communiqué.