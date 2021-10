Maroc-Russie: gros camouflet pour les « Kabranates » algériens (PHOTO)

Le gouvernement de la République de Russie vient d’administrer un vrai camouflet au régime militaire « d’un pays d’Afrique du Nord », sis à l’est du Royaume chérifien, et concernant les relations maroco-russes.

Via son compte Twitter, le gouvernement russe a répondu à l’article fallacieux du quotidien algérien « Echorouk », ayant faussement prétendu que les relations entre le Maroc et la Russie sont au plus mal et sont empreintes de des tensions.

Lequel tweet balaie d’un revers de deux mains cette allégation et dément catégoriquement le contenu de cet article fallacieux et mensonger, du même acabit que toutes les accusations coutumières, provocations multiples et velléités belliqueuses des médias, officiels et officieux, à la solde des « Kabranates » qui dirigent l’Algérie.

De même que le gouvernement russe a réitéré que l’information relatées par l’article d’Echorouk est du fait seul de l’imagination fertile de son auteur et ne repose sur nul fondement. Un autre camouflet retentissant pour les « kabranates » algériens!

Larbi Alaoui

⚡️ The @echoroukonline newspaper published #fakenews on Russia. ❗️ The information about “the extremely tense” Russia-Morocco relations is divorced from reality and exists only in the author's imagination. 🔗 https://t.co/VvBF58RJjT pic.twitter.com/CYFaaxPGAy — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 29, 2021