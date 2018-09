Maroc: on sait qui est derrière la suppression du département d’Afilal

Selon Al Massae, l’ancien ministre de l’habitat a également reçu le communiqué du cabinet royal qui a révélé que la suppression du portefeuille de Charafat Afilal a bel et bien été proposée par le Chef de l’Exécutif. En parallèle, ce dernier fait des pieds et des mains pour écarter les doutes à son sujet.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK