Maroc-Mauritanie: Bourita reçu par le président Ould Abdel Aziz

Et de poursuivre: “Au niveau bilatéral, il existe une volonté commune de créer une forte dynamique dans les relations maroco-mauritaniennes à tous les niveaux. Il y a également une volonté commune de Sa Majesté le Roi et de Son Excellence le président de la République de pousser ces relations au niveau qu’elles méritent en raison des liens étroits qui unissent les deux pays et les deux peuples frères”.

