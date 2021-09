Maroc: l’UE a hâte de s’engager avec le nouveau gouvernement

L’Union européenne (UE) a affirmé, samedi, avoir suivi « avec beaucoup d’attention » la tenue des élections au Maroc en notant « la participation accrue » des citoyens à ces échéances.

« L’UE a suivi la tenue des élections nationales, régionales et locales au Maroc avec beaucoup d’attention et nous avons noté une participation accrue », a souligné le porte-parole de l’UE Peter Stano dans une déclaration à la MAP. « L’UE a hâte de s’engager avec le nouveau gouvernement, les autorités et le parlement marocains, afin de continuer à renforcer notre partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée dans tous les domaines d’intérêt, conformément à la déclaration conjointe de 2019 », a ajouté le porte-parole de l’UE.

Il a affirmé que le Haut Représentant de l’union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité Josep Borrell « a déjà parlé avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita pour discuter des sujets d’intérêt mutuel, et parmi lesquels aussi les élections».

Le Maroc a organisé, mercredi, pour la première fois dans la vie démocratique de ses institutions, trois scrutins en une seule journée (législatif, communal et régional) marqués par un taux de participation de 50,35% au niveau national. L’affluence des citoyens vers les bureaux de vote a été, comme à l’accoutumée, massive notamment dans les Provinces du Sud du Royaume où le taux de participation a atteint 66,94% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 63,76% dans la région de Guelmim-Oued Noun et 58,30% dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

S.L. (avec MAP)