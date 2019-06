Maroc: le PJD se tourne vers la justice

Le Parti de la Justice et du développement, qui dirige la mairie de Fès, a décidé de porter plainte pour dénoncer les exactions et les campages de dénigrement dont il se dit victime.

Le secrétariat régional du parti islamiste affirme avoir eu recours à la justice contre “certaines personnes connues”, preuves à l’appui (enregistrements vocaux et vidéos), incitant à nuire au parti en usant de violence. De même que lesdites personnes perturbent les sessions des arrondissemets de la ville, dont l’objectif est de répondre aux attentes des citoyens, précise le communiqué du PJD.

Les dispositions administratives ont été prises afin que les autorités locales “assument leur responsabilité concernant la garantie et la protection des activités du parti et le déroulement des sessions des différents Conseils. Et ce, de manière à assurer la liberté des activités partisanes et de permettre au parti de remplir les rôles constitutionnels qui sont les siens, ajoute le communiqué du secrétariat régional du PJD de Fès.

Larbi Alaoui