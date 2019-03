Maroc: important remaniement ministériel en vue

Un prochain remaniement ministériel en vue? Si l’on en croit l’information révélée par Al Ousboue Assahafi de cette semaine, le gouvernement El Othmani pourrait connaître un nouveau remaniement ministériel. Plusieurs ministres et secrétaires d’Etat devraient être éjectés de leurs postes, croit savoir l’hebdomadaire arabophone.

Le ministre PPSiste de la Santé, Anass Doukkali devrait ainsi quitter l’Exécutif, affirme le journal, soulignant que son départ serait dû à la situation de blocage que connaît actuellement le secteur.

Al Ousboue indique que le Chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani reste toutefois très attaché à son allié, le parti du Progrès et du Socialisme (PPS). C’est ainsi qu’il songerait à octroyer d’autres portefeuilles ministériels au parti du livre, autres que la Santé, qui devrait revenir au RNI.

Par ailleurs, l’ex-ministre de la Communication et ancien directeur de l’Ecole nationale d’administration (ENA), Khalid Naciri (PPS) devrait marquer son retour au gouvernement. Ceci en occupant le portefeuille de la Fonction publique, fait savoir l’hebdomadaire.

Trois secrétaires d’Etat devraient également quitter le gouvernement. Il s’agit de Mbarka Bouaida (RNI), secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime, Rkia Derhem (USFP), chargée du Commerce extérieur, et Khalid Samadi (PJD), chargé de de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, toujours selon la même source. Et d’ajouter que Bouaida et Derhem pourraient être remplacées par une personnalité sahraouie issue de la famille de Bouaida.

Le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, serait également concerné. Ses “problèmes familiaux” en seraient la cause.

D’autre part, l’Union constitutionnelle (UC) devrait bientôt quitter le navire gouvernemental, pour rejoindre son allié historique dans l’opposition, le Parti Authenticité et Modernité (PAM), indique Al Ousboue.

Soufiane Laraki (avec Kawtar Zaki)