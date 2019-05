Maroc: ce remaniement ministériel qui joue à cache-cache

Oui, un remaniement ministériel est imminent, assurent des voix au sein de la majorité et de l’opposition. Non, il n’y a aucun remaniement à l’horizon, tonne Saâeddine El Othmani, sauf dans des médias nationaux, assure-t-il.

Et la partie de cache-cache continue de plus belle. Remaniement ou pas remaniement? Si oui, imminent, dans les prochains mois ou la semaine des quatre jeudis?

Pour sa part, Mohamed Chaqir assure formellement que plusieurs indicateurs augurent qu’un remaniement ministériel est bel et bien en vue, et dans pas moins de quelques semaines. En effet, dans une déclaration à Le Site info, le politologue précise que “la Constitution donne la latitude au chef de gouvernement de consulter le Cabinet royal à propos d’un possible remaniement ministériel”. Il ajoute également que ledit Cabinet peut interpeller El Othmani concernant les noms des personnalités pressenties, ce qui est une chose tout à fait normale.

De même que Mohamed Chaqir affirme qu’un remaniement ministériel est une décision inéluctable et ce, particulièrement après l’opération chirurgicale qu’a subie le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

“Il est attendu qu’un ajustement au sein de l’équipe gouvernementale actuelle soit annoncé avant même l’avènement de la Fête du Trône, selon des analyses politiques concernant la situation et les perspectives actuelles du pays”, croit savoir le politologue.

Larbi ALaoui