Maroc: appel au lancement d’une pétition contre l’augmentation du nombre des députés

Le politologue Omar Cherkaoui a appelé au lancement d’une pétition électronique pour rejeter la proposition faite par certains partis politiques d’augmenter le nombre des députés de la chambre des représentants.

« Les partis et le gouvernement se préparent pour augmenter le nombre de sièges à la Chambre des représentants. Certes, nous n’avons pas de moyen juridique pour arrêter cette procédure et les parlementaires vont, sans nul doute, voter en faveur de cette augmentation qui va nous coûter des milliards à prélever dans nos poches et nos impôts » a écrit le professeur de droit, initiateur de la « pétition pour la vie », dans un post sur sa page Facebook.

« Je vous propose devant cette absurdité une pétition électronique. Ce sera un moyen de faire pression sur les partis.» a-t-il lancé.

« Il n’est pas concevable que des pays penchent pour la réduction du nombre des parlementaires et que nous nous acheminions vers une augmentation du nombre de députés qui ne constitueront qu’une charge supplémentaire », a soutenu Cherkaoui qui avait déjà réussi à obtenir la gageure de 40.000 signatures à sa pétition prônant la création d’un fonds spécial de lutte contre le cancer

