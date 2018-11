Maroc-Algérie: l’UE réagit à la proposition royale

L’Union européenne (UE) a salué, ce vendredi, l’initiative du roi Mohammed VI, à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte, d’ouvrir un “dialogue franc et direct” avec l’Algérie.

Dans une déclaration de l’une de ses porte-paroles, l’UE affirme avoir «suivi avec intérêt» le discours du Souverain et son initiative de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations entre le Maroc et l’Algérie.

«Toute initiative constructive susceptible de contribuer à la bonne coopération dans la région du Maghreb est la bienvenue », a souligné la porte-parole dans sa déclaration à l’agence MAP.

Rappelons que le roi Mohammed VI a souligné, mardi dernier, la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie et proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations bilatérales.

S.L.