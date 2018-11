Maroc-Algérie: la France réagit au discours royal

Face à la situation de blocage qui plombe le Maghreb, le roi Mohammed VI a proposé, dans son discours à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte, la création d’un mécanisme politique de dialogue et de concertation entre le Maroc et l’Algérie.

“La France a toujours appelé de ses voeux le renforcement des liens entre le Maroc et l’Algérie, qui sont des partenaires majeurs auxquels nous unissent des liens d’une densité exceptionnelle”, a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay, Agnès von der Mühll, dans un communiqué rendu public. Elle a donc pris “connaissance avec un grand intérêt de la proposition faite par le Roi du Maroc d’un dialogue renouvelé avec l’Algérie”, a-t-elle indiqué.

C’est avec “clarté et en toute responsabilité” que le Souverain avait déclaré la disposition du Maroc à s’engager dans un dialogue direct et franc avec l’Algérie afin de mettre fin aux écueils qui freinent l’avancée des pays du Maghreb arabe vers des horizons plus prospères et moins conflictuels.

S.L.