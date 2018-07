Marchés publics: El Othmani hausse le ton

Le groupe Pierre Fabre et Maphar, annoncent le renouvellement et le renforcement de leur partenariat pour la distribution au Maroc de plusieurs marques leaders du groupe français.

«J’occupe ce poste pour lutter contre ce genre d’écarts. Notre gouvernement porte la lourde responsabilité devant Dieu, devant le roi et devant le peuple, de veiller sur l’argent public et de défendre les intérêts des citoyens», a-t-il affirmé.