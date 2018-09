Mahmoud Abbas transmet un message de reconnaissance à Mohammed VI

Le Président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a salué, lundi à New York, les positions constantes du roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, en marge de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, Abbas a indiqué avoir chargé Bourita de transmettre un message de reconnaissance au roi, “un grand leader, fidèle à la politique de son père et de son grand père en ce qui concerne la cause palestinienne”.

“C’est bien là la démarche de Sa Majesté, du gouvernement et du peuple marocains qui se tiennent toujours aux côtés de la cause palestinienne”, a-t-il ajouté, se disant certain que “les Palestiniens trouveront toujours le peuple marocain à leur côté”.

De son côté, Bourita a indiqué que “cet entretien s’inscrit dans le cadre de la concertation continue entre le Président palestinien et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, sur la question palestinienne”, soulignant que la position du Maroc est une position de principe.

“De par sa qualité de Président du Comité Al Qods, Sa Majesté le Roi s’efforce toujours de promouvoir la position palestinienne”, a-t-il rappelé.

Le ministre a relevé que ce genre de rencontres est l’occasion d’écouter et de soutenir la position palestinienne, en particulier au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies avec les amis et les partenaires du Royaume du Maroc.

Il a souligné que l’essentiel est que la question palestinienne soit réglée dans le cadre de la légalité internationale, sous l’égide des Nations-Unies, et conformément aux références claires, y compris l’initiative de paix arabe.