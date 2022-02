Mahmoud Abbas reçoit le nouvel ambassadeur du Maroc en Palestine

Le Président palestinien, Mahmoud Abbas, a mis en avant, ce mercredi à Ramallah, le rôle du Maroc et son histoire prospère et honorable au service de la cause palestinienne et la paix dans le monde sous le leadership visionnaire du roi Mohammed VI, et la direction des regrettés Souverains feu Mohammed V et feu Hassan II, que Dieu ait leur âme.

Lors de l’audience accordée au nouvel ambassadeur du Royaume en Palestine, Abderrahim Meziane, le Président palestinien s’est félicité des liens distingués unissant les deux Chefs d’Etat, exprimant ses meilleures salutations et ses vœux de santé et de longue vie au Souverain.

Au cours de cette audience, le Président palestinien qui a reçu les lettres de créance de l’ambassadeur du Maroc, a souligné la profondeur des relations historiques qui unissent les peuples marocain et palestinien, incarnées par de nombreuses familles palestiniennes d’origine et de nationalité marocaines à Al-Qods et dans toute la Palestine.

D’autre part, il a salué le rôle historique joué par feu Mohammed V, en tant qu’Amir Al-Mouminine, dans la protection des Juifs marocains contre le régime de Vichy et son ferme refus de les livrer aux nazis, relevant que cette position historique reflète un cas unique et un courage rare d’une personnalité musulmane, dont les effets sont encore visibles aujourd’hui.

Le Président palestinien a également rappelé le leadership et le rôle pionnier joué par feu SM Hassan II en faveur de la cause palestinienne.

Par ailleurs, M. Abbas a exprimé ses plus sincères condoléances suite au décès tragique de l’enfant marocain Rayan, louant le professionnalisme des équipes de secours marocaines dans la gestion de ce douloureux incident.

De son côté, M. Meziane a transmis au Président palestinien les salutations de son frère, SM le Roi Mohammed VI, et la détermination du Souverain à aller de l’avant dans le renforcement des relations entre les deux pays frères.

Le diplomate marocain a, à cette occasion, réitéré les positions constantes du Royaume envers la cause palestinienne et le soutien accordé par le roi Mohammed VI pour soutenir le peuple palestinien et sa résistance, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods et le Comité d’Al-Qods.