Mae El Aïnine vole au secours de Ayouch (VIDEO)

Amina Mae El Aïnine, membre au Conseil supérieur de l’éducation et de la formation, a précisé que Noureddine Ayouch est un collègue qu’elle n’attaquera pas et ce, en dépit de leur divergence de points de vue au sujet de l’introduction de la darija dans les manuels scolaires.

«Je me suis engagée dans des discutions importantes avec Noureddine Ayouch, mais je suis contre les menaces proférées à son égard», a affirmé Mae el Ainine dans un entretien accordé à Le Site info.

Et d’ajouter: «Attaquer Noureddine Ayouch de manière peu éthique ou par des menaces est inacceptable, même si je suis complètement en désaccord avec lui. Plus encore, je suis contre l’adoption de la darija dans l’enseignement au Conseil supérieur de l’éducation et de la formation», a-t-elle ajouté.

