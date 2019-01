LREM: Gilles Pargneaux était à Casablanca

La République En Marche Maghreb et le responsable de son comité à Casablanca, Ismael Belkhayat Zougari, ont organisé, samedi 19 janvier, une rencontre européenne exceptionnelle avec la participation de Gilles Pargneaux, député européen et président du Groupe amitié UE-Maroc.

A l’issue de ce meeting, l’homme d’affaires franco-marocain Mehdi Reddad, référent du parti présidentiel français “La République en marche” (LREM) pour la zone Maghreb-Sahel, a déclaré: “je tiens à remercier celles et ceux qui se sont déplacés pour cette rencontre afin d’échanger sur le thème ‘d’une nouvelle alliance Europe-Afrique’. Merci infiniment pour vos échanges et votre participation dans le but de faire vivre le débat pour une relation renouvelée et renforcée entre nos deux continents car notre destin est commun.”

Et d’ajouter: “Je tiens aussi à saluer M. Gilles Pargneaux pour son engagement au sein du parlement européen afin que nos deux rives se rapprochent et de faire en sorte que ce groupe d’amitié UE-Maroc soit à la fois un symbole fort mais aussi pertinent pour nos relations. OUI il y a des actes concrets et l’accord de pêche voté au parlement européen cette semaine avec le Maroc en est un parfait exemple”.

Le responsable de la République en Marche, a également félicité les autres organisateurs de l’événement. “Merci à notre référent des Jeunes avec Macron Maghreb, Mamoun EL Eulj, pour sa mobilisation et son enthousiasme”, a-t-il conclu.

Aymane A.K.